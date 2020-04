Corvette russe du projet 20380 Retivy

La toute nouvelle corvette Retivy a été mise à l'eau jeudi 12 mars au chantier naval Severnaïa Verf de Saint-Pétersbourg. Ce navire a pour mission d'identifier et d'éliminer des sous-marins et des navires ennemis, de couvrir un débarquement, ainsi que de remplir différentes missions dans la zone maritime proche.

Les corvettes du projet 20380 constitueront le noyau de la marine russe dans la zone maritime proche. En août 2019, six navires de ce projet étaient en service dans la marine russe: Steregouchtchi, Soobrazitelny, Boïki et Stoïki - dans la flotte de la mer Baltique - et Soverchenny et Gromki au sein de la flotte du Pacifique. Retrouvez les caractéristiques techniques et les capacités de la nouvelle corvette russe dans cette infographie de Sputnik.