Combien de temps survit le SARS-CoV-2 en dehors du corps humain?

Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des supports divers et variés puis souiller les mains des personnes qui les touchent. Le virus pénètre dans l’organisme par les yeux, le nez et la bouche. Des scientifiques de l’Université de Hong Kong ont étudié la durée de survie du SARS-CoV-2 en fonction des températures, des surfaces sur lesquelles il se trouve et des antiseptiques utilisés contre lui.

Découvrez les résultats de cette étude dans cette infographie réalisée par Sputnik.