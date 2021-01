L'Iran pris en tenaille par des bases américaines et des puissances nucléaires

L’Iran, qui fait face aux très fortes pressions de l’Administration Trump, semble cerné par ses ennemis. Analyse en cartes des forces militaires américaines et des puissances nucléaires présentes dans cette région.

Adversaire principal de l’Administration Trump et de ses alliés régionaux (Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis), la République islamique d’Iran a cherché pendant des années à développer la technologie nucléaire militaire et a repris la production d’uranium enrichi à 20% en ce début de l’année. Est-ce si étonnant quand on constate que Téhéran est entouré par de nombreuses puissances nucléaires?