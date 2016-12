Attaque de Berlin: la police pense avoir arrêté la mauvaise personne

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Attaque au camion à Berlin: le profil du suspect se précise

Le police allemande pense que l'homme originaire du Pakistan qui a été arrêté en tant que suspect dans l'attentat au camion contre un marché de Noël à Berlin qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés lundi, n'est pas l'auteur des faits, rapporte le quotidien allemand Die Welt.

« Nous n'avons pas la bonne personne », a déclaré un haut responsable de la police au journal, cité par Reuters. « Et avons, de ce fait, une nouvelle situation. Le véritable auteur est toujours armé, en fuite et il peut à nouveau faire des dégâts », a déclaré ce policier selon le journal. Le procureur Peter Frank a par la suité confimé ces propos dans une déclaration.

La police, qui est en train d'étudier les preuves recueillies sur les lieux de l'attaque, n'exclut pas que le programme d'importants événements attendus au Stade olympique de Berlin ou des célébrations du nouvel an puisse être révisé.

Un camion a foncé dans la foule au marché de Noël à Berlin hier soir, faisant 12 morts et 48 blessés. À cette heure, les enquêteurs considèrent que le conducteur a délibérément visé la foule et évoque désormais une « attaque terroriste probable ».

© Sputnik. Alexei Druzhinin Poutine dénonce la cruauté et le cynisme de l’attentat de Berlin

Le conducteur a été interpellé lundi soir, peu après les faits. Pourtant, il dément toute implication, rapporte mardi la chaîne de télévision allemande N-TV, qui cite une dépêche de l'agence de presse DPA.

Le suspect est un jeune homme de 23 ans originaire du Pakistan connu des services de police pour des délits mineurs, apprend-on auprès des services de sécurité allemands.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »