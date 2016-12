Une ceinture de chasteté version XXIe siècle recréée en Allemagne contre le viol

Une marque locale allemande, située dans la ville d'Oberhausen, a lancé la vente de caleçons féminins SAFE SHORTS censés faire baisser le nombre de viols. Vendu 99 euros, ce sous-vêtement est doté d'une sirène de 130 décibels, a raconté Sandra Seilz, la créatrice de cette nouveauté pas si nouvelle que ça dans une interview à Sputnik.

« En faisait mon jogging, j'ai réfléchi et pensé qu'il serait bon de créer des pantalons qui protégeraient les femmes des violeurs », s'est souvenue l'entrepreneuse, ajoutant que le produit à vocation sportive est fabriqué d'un tissu très résistant qui rend difficile son déchirement ou son découpage.

Selon elle, il y a un an, trois hommes ont essayé de la violer alors qu'elle faisait du jogging sur son parcours habituel. Cet incident ainsi que les agressions sexuelles du Nouvel An 2016 à Cologne l'ont incité à créer les SAFE SHORTS.

« Nous sommes très fiers de ces vêtements qui offrent une triple protection contre les agressions sexuelles », a poursuivi l'interlocutrice de Sputnik.

D'abord, il est impossible de les enlever car une serrure complète les lacets. Ensuite, ils sont équipés d'une alarme très bruyante. Et pour finir, ils sont faits d'un tissu durable et élastique qui réduit à zéro le risque de déchirure.

Le modèle de jogging coûte 149 euros, tandis que le modèle de base est vendu à 99 euros.

Malheureusement, pas question d'en faire un cadeau pour se promener la nuit de Noël, car le premier lot a déjà été écoulé non seulement en Allemagne, mais aussi en Finlande, aux États-Unis, en Suède, au Japon, en Thaïlande et en Italie.

