Erdogan: Ankara ne laissera personne nuire aux relations russo-turques

Se prononçant à Istanbul lors de la cérémonie d'ouverture du tunnel Eurasiatique construit sous le fond marin du Bosphore, le président turc a commenté l'assassinat de l'ambassadeur russe dans la capitale turque.

« Hier, il y a eu une attaque contre le représentant de la Russie, dont nous portons la responsabillité », a déclaré M. Erdogan.

« Je veux répéter encore une fois la douleur que j'ai ressentie en apprenant la mort d'Andreï Karlov. C'était un homme très doux et sympathique. L'attaque d'hier est profondément tragique. Je maudis ceux qui l'ont fait. J'exprime mes plus sincères condoléances au président Poutine, au peuple russe, à la famille de l'ambassadeur. Hier, dans une conversation avec Vladimir Poutine, j'ai déjà dit que c'était une pure provocation. Nous ne laisserons personne nuire nos relations avec la Russie », a indiqué le président turc.

Il a ajouté que les services de sécurité turcs mèneraient une enquête approfondie et que les auteurs seraient trouvés. Recep Tayyip Erdogan a également annoncé qu'une commission d'enquête conjointe avait été créée suite à l'assassinat de l'ambassadeur.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi avoir convenu avec son homologue russe Vladimir Poutine de poursuivre leur coopération, y compris au sujet de la Syrie, en dépit de l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara.

Un homme armé a tiré lundi dans le dos de l'ambassadeur russe Andreï Karlov alors que ce dernier visitait une exposition photo baptisée « La Russie vue par les Turcs » à Ankara. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoque une « vengeance pour Alep ».

