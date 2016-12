Moscou: l'évacuation d'Alep-Est terminée d'ici un ou deux jours

L'évacuation des habitants des quartiers est de la ville syrienne d'Alep devrait se terminer dans les jours qui viennent, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à Moscou.

« Actuellement, l'évacuation est en train de prendre fin, on espère qu'elle se terminera d'ici un ou deux jours maximum », a indiqué le chef de la diplomatie russe.

Selon lui, la Russie, l'Iran et la Turquie ont entrepris des actions coordonnées qui « ont permis d'évacuer paisiblement, avec le soutien de la Croix-Rouge et des employés de l'OMS, la majeure partie de la population civile de la partie est d'Alep ».

© AFP 2016 Baraa Al-Halabi Alep : les enjeux de l’évacuation

« Notre coopération a permis non seulement d'évacuer les civils, mais aussi d‘assurer la sortie de la majeure partie des djihadistes qui se sont rendus aux endroits prévus », a souligné M.Lavrov.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »