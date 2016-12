Accusé de subversion, Facebook argue d’une bévue

L'administration de Facebook a demandé à la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova de l'excuser pour avoir retiré, par inadvertance, de sa page la photo de l'ambassadeur russe à Ankara Andreï Karlov, prise quelques instants avant son lâche assassinat, a annoncé la diplomate.

« Le retrait de cette photo de ma page par les administrateurs de Facebook (…), ce n'est pas un acte de censure, mais de subversion informationnelle. Est-ce que Facebook est au courant des objectifs poursuivis par ces administrateurs et qui sont-ils ? Se peut-il qu'il s'agisse de djihadistes de Daech ? », a écrit en amont Mme Zakharova, indignée suite à la disparition de la photo présentant l'ambassadeur Andreï Karlov, derrière lequel se tient son assassin.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Meurtre de l'ambassadeur russe: le Web condamne le Daily Mail pour un tweet

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait choisi pour légende une citation d'une chanson de Vladimir Vyssotski : « Je n'aime pas quand on tire dans le dos ».

L'administration de Facebook peut retirer toute publication si elle la juge offensante ou contraire aux règles du réseau social. Elle peut aussi le faire suite à des plaintes massives des utilisateurs, ce qui est d'ailleurs souvent exploité par les trolls d'Internet.

© AFP 2016 Alexei Druzhinin / SPUTNIK Poutine: le meurtre de l'ambassadeur russe en Turquie est une provocation

Un homme armé a tiré lundi dans le dos de l'ambassadeur russe Andreï Karlov, âgé de 62 ans, alors que ce dernier visitait une exposition photo à Ankara baptisée La Russie vue par les Turcs. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». L'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlüt Mert Altıntaş et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours de l'opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a été hospitalisé, mais a succombé à ses blessures. L'attaque contre l'ambassadeur a fait encore trois blessés.

