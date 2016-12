«La Russie a joué le rôle crucial dans la libération d'Alep»

« C'est grâce à la Russie qu'Alep a été libérée des bandes de djihadistes. C'était des bandes terroristes et non des opposants. Á Alep, ils tuaient des civils, et un grand nombre de Kurdes résidant dans la ville ont trouvé la mort des mains de ces hommes », a déclaré M. Hido dans une interview accordée à Sputnik.

« La libération d'Alep est une grande victoire de l'armée syrienne, assurée en grande partie par la Russie, qui possède un important potentiel militaire et diplomatique. Dans le même temps, l'Iran et les organisations chiites ont également apporté leur contribution dans la reprise de la ville », a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Selon lui, pour assurer la sécurité à Alep, l'armée syrienne doit désormais prendre le contrôle de la ville d'Al-Bab qui se trouve à proximité.

Plus tôt dans le mois de décembre, les forces fidèles au gouvernement de Damas ont repris la totalité d'Alep, deuxième plus grande ville syrienne, après quatre semaines de combats intenses. A l'heure actuelle, l'évacuation des habitants des quartiers est de la ville est en cours.

