La fillette sur les fausses images «depuis Alep» parle du tournage...

Le ministère égyptien de l'Intérieur a déclaré que la police avait interpellé un homme qui avait fait des photo-montages d'enfants blessés et de bâtiments en ruine dans l'intention de les diffuser sur les réseaux sociaux, en les faisant passer pour des clichés pris à Alep. L'équipe de tournage, qui comprenait les assistants du photographe et les parents des petits acteurs, a été arrêtée dans la province égyptienne de Port-Saïd.

Dans ce témoignage vidéo, une fillette apparaissait dans une robe ensanglantée, tenant dans ses mains un ours en peluche également maculé de sang. La police a remarqué qu'il ne s'agissait que de peinture rouge. La fillette a raconté que le photographe, son « oncle Mustafa », les avait mis dans un bus avant de les emmener vers un bâtiment en ruines.

« Mon oncle Mustafa m'a dit que je devais mettre cette robe couverte de sang et qu'il ferait quelques photos », raconte l'héroïne de la séance photos.

« C'était pour faire croire qu'elle était couverte de sang à cause des frappes aériennes des Forces armées syriennes ? À Alep ? », interroge un policier.

« Oui, mais c'était l'idée de Mustafa, c'est lui qui a proposé de faire des photos », répondent presque à l'unisson la mère et la fille.

Le photographe a ensuite confié dans la vidéo qu'il voulait publier les clichés sur les réseaux sociaux avec comme légende « Le sang des enfants d'Alep ». Le photographe a été placé en garde à vue pour quatre jours, le temps de mener l'enquête, alors que les autres membres du tournage ont été libérés sous caution.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »