Daech revendique l'attentat au camion à Berlin qui a fait 12 morts, relatent les médias faisant référence à l'agence Amaq, organe de communication affilié à Daech. Dans son message officiel, l'agence terroriste d'information AMAQ déclare que l'exécuteur de l'opération était un soldat de Daech. Par son acte il a répondu à l'appel de Daech à attaquer les pays de la coalition internationale antiterroriste avec à sa tête les États-Unis.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Attaque au camion à Berlin 17

Plus tôt dans la journée, la police allemande citée par l'agence d'information Die Welt a déclaré que l'auteur présumé de l'attaque au camion était armé et toujours en fuite.

Le 19 décembre, un camion a foncé dans la foule au marché de Noël à Berlin, faisant 12 morts et 48 blessés.

