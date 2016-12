Gigantesque explosion sur un marché de feux d'artifice au Mexique, 31 morts

Des explosions en série survenues mardi sur un marché de feux d'artifice près de Mexico ont fait 31 morts et 72 blessés, selon un nouveau bilan des autorités locales.

Le drame s'est produit à Tultepec, à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale mexicaine. C'est la troisième fois depuis 2005 que le marché de San Pablito est le théâtre d'une explosion, mais le bilan des deux premières était beaucoup moins lourd. Les détonations ont lieu avant Noël, période pendant laquelle les Mexicains font des stocks en prévision des fêtes.

Le directeur local de la Protection civile, Isidro Sanchez, a estimé que l'explosion était sans doute la conséquence d'un respect insuffisant des règles de sécurité. Mais une inspection menée le mois dernier n'avait révélé aucune irrégularité, a dit un fonctionnaire de l'État de Mexico.

Une enquête judiciaire a été ouverte au niveau fédéral. Six explosions distinctes se sont produites, précise le parquet fédéral dans un communiqué.

L'explosion s'est produite en milieu d'après-midi. D'après des médias mexicains, quelque 300 tonnes de feux d'artifice se trouvaient alors sur le marché, particulièrement fréquenté en cette période de l'année à l'approche des fêtes.

Acuden 10 ambulancias de @CruzRojaEM con 50 paramédicos al incendio en el mercado de cohetes de #Tultepec. pic.twitter.com/N0VucD83GE — Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) 20 декабря 2016 г.

La police fédérale a dépêché des experts légistes sur place. Parmi les blessés figurent des enfants dont certains souffrent de brûlures sur plus de 90% de leur corps. Ils étaient mardi soir en cours de transfert vers Galveston, au Texas, pour y être soignés.

Fuerte explosión Tultepec tianguis de cohetes San Pablito, Protección Civil y Bomberos trabajando Extraoficialmente 70 lesionados @edomex pic.twitter.com/2cNQNuEB0r — FIRE NEWS MX (@firenewsmx1) 20 декабря 2016 г.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »