Attentat à Berlin: une députée appelle à ne pas ostraciser les migrants

Le récent attentat au camion perpétré à Belin a ébranlé la communauté internationale. La responsable des questions de politique intérieure de la gauche allemande au Bundestag, Ulla Jelpke, a évoqué dans une interview accordée à l'agence Sputnik l'attentat, la violence dans la société et les mesures à prendre à cette occasion.

© AFP 2016 Markus Schreiber Attaque de Berlin: «Nous devons nous préparer pour une lutte dure et prolongée»

La députée a avoué ne pas être surprise par ce qui était arrivé.

« Je dois avouer honnêtement que je n'excluais pas un attentat après les événements de ces dernières années, dont celle-là. Mais il est évident que je suis très choquée », a déclaré l'experte.

Toutefois, la députée met en garde contre la tendance à imputer la faute à l'ensemble des migrants. La police n'ayant pas réussi à prouver que le crime a été perpétré par un Pakistanais de 23 ans soupçonné dans un premier temps, il faudra attendre la fin de l'enquête, selon la responsable.

« Je ne vois pas de nécessité d'une plus grande présence policière, il vaut mieux rassurer les gens », a indiqué la députée.

Concernant les marchés de Noël, elle s'est prononcée contre leur fermeture.

« Il est certain que nous devons réagir très vite. Je suis contre la fermeture des marchés de Noël, simplement nous avons besoin de davantage de sécurité », note la parlementaire.

Selon elle, le niveau de violence dans la société allemande devient de plus en plus élevé.

« Bien sûr, nous devons commencer par nous-mêmes, notamment les hommes politiques responsables de ce domaine », a souligné la députée.

Le 19 décembre, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin, faisant 12 morts et 48 blessés.

