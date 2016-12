Ban Ki-moon candidat à la présidentielle en Corée du Sud?

© AFP 2016 Toshifumi Kitamura Qui remplacera Ban Ki-moon?

Après dix ans passés à la tête des Nations unies, Ban Ki-moon ne compte apparemment pas terminer de sitôt sa carrière politique. Le secrétaire général de l'Onu a tout récemment laissé entendre qu'il pourrait présenter sa candidature à la présidentielle sud-coréenne, annonce l'agence Yonhap.

« Si tout ce que j'ai appris, vu et senti pendant ces dix ans de service au poste de secrétaire général de l'Onu peut m'aider à faire avancer la République de Corée, je voudrais m'y consacrer entièrement », a indiqué le responsable onusien, cité par l'agence.

« Je ne m'épargnerai pas si mes connaissances contribuent à développer le pays, à améliorer le bien-être et à augmenter le revenu des citoyens », a-t-il poursuivi.

Même si Ban Ki-moon n'a pas à ce jour officiellement annoncé son intention de briguer la présidence, la presse a depuis longtemps placé l'homme politique sur la liste des candidats potentiels.

Le Sud-Coréen Ban Ki-moon quittera son poste de secrétaire général à la fin de l'année après deux mandats, suite à quoi il envisage de revenir en Corée du sud où il a par le passé occupé le poste de ministre des Affaires étrangères.

