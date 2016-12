L’assassin de l’ambassadeur russe aurait protégé Erdogan

Le policier Mevlut Mert Altintas, qui a abattu lundi l'ambassadeur de Russie à Ankara Andreï Karlov, avait au moins huit fois protégé le président turc Recep Tayyip Erdogan depuis le coup d'État échoué du 15 juillet 2016, annoncent les médias turcs.

Selon le journal Hurriyet, Altintas ne faisait pas partie de l'équipe des gardes du corps du président Erdogan, mais participait aux opérations policières destinées à garantir la sécurité du chef de l'État.

Altintas s'est dit malade pour être absent au travail dans la nuit du 15 au 16 juillet et personne ne sait ce qu'il a fait pendant la tentative du coup d'État, a annoncé un journaliste de Hurriyet, Abdulkadir Selvi, qui a des sources au sein de l'élite dirigeante turque.

Les enquêteurs turcs cherchent à établir si l'assassin avait des liens avec le prédicateur en exil Fethullah Gülen et ses partisans. Selon les médias, la police privilégie cette hypothèse. Fethullah Gülen a pour sa part qualifié l'assassinat du diplomate russe d'événement « choquant et triste » avant de condamner cet acte terroriste.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une Galerie d'art moderne d'Ankara. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a succombé à ses blessures. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque.

