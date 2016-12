Emir Kusturica: si Clinton avait été élue présidente des USA, on aurait eu la guerre

« Dans le monde, il y a toujours une guerre quelque part. Mais je pense que maintenant une grande guerre est impossible. Si Mme Clinton avait été élue, on l’aurait eue, mais maintenant avec M. Trump, il n’y en aura pas…», a déclaré mercredi Emir Kusturica lors d'une conférence de presse à Moscou.

Le réalisateur est venu à Moscou pour présenter son nouveau film L'Amour et la paix (On the Milky Road, en anglais), l’histoire d’un laitier serbe troublé par l’arrivée d’une mystérieuse femme italienne pendant la guerre de Bosnie, avec Emir Kusturica et Monica Bellucci, dont la sortie est prévue en 2016 en France.

Le républicain Donald Trump a obtenu lundi 19 novembre plus que les 270 voix requises pour devenir président américain, lors du vote du Collège électoral chargé de confirmer sa victoire dans les urnes du 8 novembre dernier.

