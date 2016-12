Erdogan affirme que l'assassin de l'ambassadeur russe est lié au Mouvement Gülen

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'assassin, qui a tué l'ambassadeur russe Andreï Karlov, était lié au Mouvement islamique connu sous le nom de confrérie Gülen. Selon les informations préliminaires de l'enquête, l'assassin de l'ambassadeur russe avait des liens à l'étranger, a déclaré le président lors d'une conférence de presse à Ankara.

« Les liens du terroriste, qui a tué l'ambassadeur russe, indiquent son appartenance à la confrérie Gülen. Cette organisation a pénétré au sein de notre armée et notre police. L'attentat contre l'ambassadeur le démontre parfaitement. Les témoins nous emmènent à l'étranger », a déclaré le président.

Et de poursuivre:

« Karlov était un diplomate exceptionnel. Il n'est jamais intervenu dans les affaires intérieures de la Turquie et faisait tout son possible afin de développer les liens entre Ankara et Moscou ».

La police a éliminé l'assassin de l'ambassadeur par peur qu'il ait une bombe:

« Il y a des spéculations sur pourquoi il (l'assassin de l'ambassadeur, ndlr) n'a pas été interpellé vivant. Mais il l'aurait fait payer, puisque il aurait pu tuer plusieurs policiers. Le collaborateur qui a tué le terroriste a vu qu'il avait fait un geste suspect de la main et a pensé qu'il pouvait déclencher une bombe. Ainsi, le policier a dû tirer pour tuer ».

Le président a également rajouté qu'une commission bilatérale, avec la participation de spécialistes russes, menait l'enquête sur l'assassinat.

Plutôt dans la journée, le groupe terroriste Front al-Nosra, récemment rebaptisé Front Fatah al-Cham, avait revendiqué l'assassinat de l'ambassadeur russe survenu le 19 décembre à Ankara. Andreї Karlov, blessé lundi dans une attaque à main armée dans une galerie d'art moderne à Ankara, a succombé à ses blessures.

