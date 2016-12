Collecte de fonds pour le camionneur héroïque tué dans l’attaque de Berlin

© AFP 2016 John Macdougall Une manifestation anti-Merkel rencontre une résistance des pro-réfugiés à Berlin

Le chauffeur polonais Lukasz Urban, écrit le journal allemand Bild, s'est rendu en Allemagne depuis l'Italie à la veille de l'attaque pour s'acquitter d'une livraison de routine. Le soir même, il envisageait de rentrer en Pologne. Cependant, un assaillant a volé son véhicule pour s'en servir par la suite en vue de perpétrer l'attaque terroriste contre un marché de Noël à Berlin.

D'après la police allemande, le Polonais a essayé de l'en empêcher autant qu'il le pouvait. Bloqué dans le camion, il aurait tenté de s'emparer du volant pour forcer l'auteur de l'attaque à s'arrêter plus tôt que prévu. Poignardé à plusieurs reprises, il a toutefois été tué par balle juste après l'attaque par l'assaillant qui a tout de suite pris la fuite. M. Urban était marié et père d'un enfant mineur.

Pour donner un coup de pouce à sa famille, un Britannique a lancé une campagne de collecte de fonds sur le site gofundme.com.

« Bien que je n'aie pas connu Lukasz, j'ai été à la fois choqué et écœuré par la nouvelle de sa mort si brutale. Je n'arrive pas à imaginer comment sa famille y fait face. Moi-même chauffeur de camion, j'ai décidé de m'adresser à la communauté des transports routiers et à tous ceux qui se sentent concernés pour donner un coup de pouce à sa famille », a écrit l'initiateur du projet, David Dunkan.

© AFP 2016 Tobias Sschwarz Attentat de Berlin: des erreurs fatales, selon les eurosceptiques allemands

Plus de 1 500 personnes, y compris des Polonais, y ont déjà contribué. M. Dunkan envisageait initialement de collecter 20 000 livres sterling (environ 23 700 euros). Cependant, la somme collectée a déjà dépassé 21 000 livres et des fonds continuent d'arriver.

L'attaque sur le marché de Noël à Berlin, au pied de l'église du Souvenir, a fait 12 morts et 45 blessés. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique (Daech), comme celle de Nice qui a fait 86 morts le 14 juillet dernier. Douze personnes grièvement blessées dans l'attaque étaient encore hospitalisées mercredi, ont annoncé les autorités de la ville.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »