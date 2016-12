Opération russe en Syrie: 71.000 frappes et 35.000 combattants éliminés

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a dressé ce jeudi un nouveau bilan de l'opération des Forces aérospatiales russes en Syrie qui a débuté le 30 septembre 2015.

Depuis un peu plus d'un an, les avions russes opérant en Syrie ont effectué 18 000 sorties, portant 71 000 frappes contre l'infrastructure des terroristes, a-t-il annoncé.

« Nous avons liquidé 725 camps d'entraînement, 405 usines et ateliers de production de munitions, 1 500 équipements militaires », a indiqué Sergueï Choïgou.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Les avions syriens attaquent les islamistes à Idlib

« 35 000 combattants dont 204 chefs ont été éliminés », a poursuivi le ministre.

Rappelons que la Russie mène depuis le 30 septembre 2015 une opération militaire contre les terroristes en Syrie sur décision du président russe Vladimir Poutine et à la demande du président syrien Bachar el-Assad.

