Un crash aérien rarissime filmé en Colombie (Vidéo)

Des témoins oculaires ont eu la triste chance de filmer le crash d'un Boeing 727, dans la ville colombienne de Puerto Carreno, appartenant à la compagnie aérienne Aerosucre, qui a failli percuter les gens qui regardaient le va-et-vient des avions décoller.

La vidéo démontre que l'avion-cargo a eu vraiment du mal à gagner de la hauteur et n'a miraculeusement pas tué de gens au sol près de l'aire d'envol, avant de tomber quelques kilomètres plus loin.

© AFP 2016 Nelson Almeida Crash en Colombie: les secouristes sur le site font état de 15 survivants

L'avion de transport se dirigeait vers la capitale colombienne Bogota. Cinq des six personnes à bord ont trouvé la mort et une est portée disparue. Actuellement, on ignore la cause du crash.

Le crash aérien le plus retentissant en Amérique du Sud s'est produit le 28 novembre dernier. Seules six des 80 personnes à bord ont survécu. Parmi les victimes du vol LMI2933 effectuant le trajet entre Santa Cruz de la Sierra et Medellin se trouvaient les joueurs du club de football Chapecoense, finaliste de la Copa Sudamericana en 2016.

