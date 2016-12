Sifflet de locomotive comme symbole de paix: un train historique part de Damas (vidéo)

© REUTERS/ Khalil Ashawi Chrétiens et musulmans célèbrent ensemble la libération d'Alep et Noël

Un sifflet de locomotive historique a retenti cette semaine à Damas. Immobilisé depuis cinq ans, ce train s'est mis enfin en route, a annoncé à Sputnik le directeur des chemins de fer du Hedjaz, Husein Muhammed Ali. Un véritable symbole de paix qui maquait tant aux Syriens. L'événement est devenu possible après la libération des régions de Kudisa et al-Hama situées dans l'ouest de la capitale, explique l'interlocuteur de Sputnik.

Composé de trois voitures dotées de bancs en bois, le train est cher aux cœurs de plusieurs générations de Syriens et surtout aux habitants de Damas: les jardins d'Al-Rabwah, le village d'al-Hama et l'oasis d'al-Khadra sont les lieux traditionnels de repos des habitants de la capitale syrienne.

Le train a parcouru la distance de 15 km qui séparent Damas de la station d'al-Hama. Un petit exploit pour le véhicule qui a tellement réjouit ses passagers et les habitants des villages avoisinants: ceux-ci sont sortis de leurs maisons pour saluer le train.

