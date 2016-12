Nadejda Savtchenko, une monnaie d’échange pour l’Ukraine auprès de l’APCE

La députée de la Rada suprême (parlement ukrainien) Nadejda Savtchenko n'était utile pour Kiev qu'à titre provisoire, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova en réponse à l'expulsion de l'ex-aviatrice de la délégation de Kiev à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).

« L'APCE reste muette. Alors, pourquoi ? Plus de peinture pour des banderoles ? Pas d'argent pour les manifestations payées ? Ou justement tout le monde reste perplexe vis-à-vis de la démocratie ukrainienne ? », a lancé la représentante de la diplomatie russe sur sa page Facebook.

Maria Zakharova a également rappelé que la demande de libération de l'ex-militaire ukrainienne était basée sur son statut de membre de l'APCE.

« De plus, c'est bien l'Assemblée qui a été la première à promouvoir cette légende. Tandis qu'aujourd'hui, Savtchenko, saine et sauve, est de retour et exerce pour de vrai ses fonctions, elle se voit exclue », s'est étonnée la porte-parole de la diplomatie russe.

Le 22 décembre, la Rada suprême de l'Ukraine a exclu Nadejda Savtchenko de la délégation ukrainienne auprès de l'APCE.

