Tous les terroristes ont quitté Alep, la ville est contrôlée par l'armée syrienne.

L'armée syrienne impose un contrôle total sur Alep, a annoncé jeudi le commandement de l'armée gouvernementale du pays.

"Le commandement de l'armée syrienne annonce le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la ville d'Alep", a indiqué le commandement dans un communiqué.

Selon le commandement, la libération d'Alep marque le début d'une nouvelle étape qui permettra de chasser les terroristes du territoire syrien.

Les médias ont antérieurement annoncé que tous les terroristes avaient quitté les quartiers est d'Alep et que la ville était contrôlée par l'armée.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Chrétiens et musulmans célèbrent ensemble la libération d'Alep et Noël

Selon la chaîne de télévision gouvernementale syrienne Al-Ihbariya, le dernier convoi composé de 15 véhicules et de quatre bus a emmené les rebelles et leurs familles depuis les points de contrôle dans le quartier de Ramus d'Alep-Est.

L'évacuation des rebelles ayant refusé de se rendre aux militaires syriens et des civils a pris fin. Les sapeurs syriens procéderont prochainement à l'opération de déminage des quartiers abandonnés par les terroristes.

Le dernier groupe de volontaires blessés et de civils des villages chiites de Fou'a et de Kefraya (province d'Idlib) était antérieurement arrivé à Alep. L'opération de retrait des rebelles se déroulait parallèlement à l'évacuation des chiites des régions assiégées par les extrémistes dans la province d'Idlib.

Lancée le 15 décembre dernier, l'évacuation des rebelles a été suspendue le lendemain, après que les terroristes ont essayé de retirer des armes et des prisonniers d'Alep-Est.

Au total, environ 40 000 personnes dont des terroristes ont quitté les quartiers est d'Alep depuis le début de l'opération d'évacuation.

