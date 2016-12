Deux militaires turcs brûlés vifs par Daech

Les soldats turcs Serter Tas et Fethi Sahin ont été kidnappés le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie il y a environ un an. En décembre, ils ont été brûlés vifs par des terroristes de Daech.

Selon des médias turcs, les combattants ont publié jeudi soir une vidéo de 19 minutes via des comptes de Daech sur les réseaux sociaux. La vidéo montre l'exécution de deux soldats turcs enchaînés.

Absolutely horrifying & shocking: #ISIL animals burns 2 captive Turkish soldiers alive, turns it a propaganda video like Jordanian pilot — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 22 декабря 2016 г.

Une partie des séquences a été par la suite publiée par les médias. The Mirror annonce que les deux hommes ont été brûlés en Syrie, mais le lieu de leur exécution reste incertain.

Une heure après la sortie de la vidéo, le gouvernement turc aurait bloqué l'accès aux médias sociaux dans tout le pays.Deux autres soldats turcs, Kivanc Kasikci et Muhamed Duran Keskin, ont été abattus d'une balle en pleine tête après que des terroristes les ont capturés le mois dernier près d'al-Bab, à 40 km au nord-est d'Alep.

Depuis le 24 août, les militaires turcs mènent l'opération terrestre Bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie qui vise à lutter contre le groupe terroriste Daech. L'armée turque a pris le contrôle de la ville frontalière de Jerablus, dans le nord de la Syrie, et poursuit son offensive dans le sud-ouest du pays. Le but initial de la mission était de chasser les terroristes de ce territoire de 5 000 kilomètres carrés afin d'y créer des zones sécurisées pour les réfugiés.

La Turquie a perdu une trentaine de soldats depuis le déclenchement fin août de son opération, rapportent des médias turcs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »