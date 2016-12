Poutine ordonne le déploiement d'un groupe aérien en Syrie

Selon le site du Kremlin, le protocole réglemente le déploiement d'un groupe de l'aviation russe, ses biens mobiliers et immobiliers sur le territoire de la Syrie, ainsi que les questions liées à son fonctionnement.

En outre, le protocole précise le statut des militaires du groupe aérien russe, des membres des familles du personnel, ainsi que des autorités compétentes de la partie russe.

« Vladimir Poutine a signé un décret sur la signature d'un accord entre la Fédération de Russie et la République arabe syrienne concernant l'expansion du territoire d'un site de soutien logistique de la marine russe près du port de Tartous et l'entrée des navires de guerre russes dans la mer territoriale, les eaux intérieures et les ports de la République arabe syrienne », déclare le document publié sur le site officiel du Kremlin.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Poutine souligne le rôle clé des militaires russes dans la libération d'Alep

Ainsi, l'accord clarifie les questions liées à l'expansion du territoire d'un site de soutien logistique de la marine russe dans la zone du port de Tartous, ainsi que le développement et la modernisation de son infrastructure. L'accord détermine aussi l'ordre de l'entrée des navires de guerre russes dans la mer territoriale, les eaux intérieures et les ports de la Syrie.

