Breivik lutte pour ses droits… et remporte le combat

Le tueur le plus meurtrier de Norvège gagné le procès ! La justice norvégienne a accepté d'assouplir les conditions de la détention d'Anders Breivik, auteur de la tuerie de l'île d'Utoya, après qu'il a présenté en avril dernier une plainte pour protester contre la violation de ses droits. Celui qui avait ôté la vie à 77 personnes s'était plaint du fait qu'il soit maintenu « dans un univers totalement clos », indique l'agence Reuters.

Les autorités norvégiennes s'apprêtent à faire appel de la décision de la justice, jugeant absolument appropriée sa peine vu la gravité de son crime. Cette mesure est prévue pour le 10 janvier 2017.

Maintenu dans une cellule de trois pièces, le terroriste se plaint du café très froid et de la qualité de la nourriture servie en prison. Actuellement, les conditions de sa détention ont été améliorées. Ainsi, maintenant, il peut communiquer avec son avocat à travers des barreaux et non pas à travers une vitre comme avant.

© AFP 2016 Odd Andersen La Norvège fait appel du verdict sur le "traitement inhumain" de Breivik

Andres Breivik purge une peine de 21 ans pour avoir perpétré un attentat à la voiture piégée, qui a coûté la vie à huit personnes à Oslo, avant de tuer 69 participants à un camp de jeunesse sur l'île d'Utoya. 21 ans est la peine maximale en Norvège, elle ne pourra être prolongée que si la justice juge que le criminel continue à présenter un danger pour la société.

