Un bataillon de police militaire russe déployé en Syrie (VIDEO)

Une vidéo montrant le déploiement d'un bataillon de police militaire russe est désormais disponible.

Vendredi, le ministre russe de la Défense Serguei Choïgou a annoncé qu'afin de maintenir l'ordre dans les territoires libérés à Alep, un bataillon de police militaire y avait été introduit jeudi soir.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Une unité de la police militaire russe maintiendra l’ordre dans Alep libéré

Le bataillon aidera à organiser et faciliter le processus du règlement politique en Syrie, selon le premier vice-président du comité du Conseil de la Fédération pour la défense et la sécurité Franz Klintsevich. Il s'agit d'une unité d'infanterie motorisée composée de 300 à 400 personnes.

Au total, environ 40 000 personnes dont des terroristes ont quitté les quartiers est d'Alep depuis le début de l'opération d'évacuation, le 15 décembre. La ville d'Alep a été libérée le 22 décembre grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, d'après le président syrien Bachar el-Assad.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a téléphoné à Bachar el-Assad pour le féliciter pour la libération d'Alep. Ce dernier a de son côté remercié la Russie pour sa contribution dans la libération de la ville.

