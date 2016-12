Expert français: les USA tentent d’entraîner Poutine dans une course aux armements

Dans une interview accordée à Sputnik, l'historien et chargé d'études à la Revue Défense Nationale Laurent Henninger a abordé plusieurs sujets d'actualité en relations avec la Russie.

© Sputnik. Michael Alaeddin Coup de fil Erdogan-Poutine: Alep libérée permet la cessation des combats en Syrie

M. Henninger a souligné le rôle de la Russie dans la libération de la ville d'Alep et a précisé que « prendre une ville est une opération militaire parmi les plus difficiles et les coûteuses en hommes. »

Toujours sur la Syrie, l'historien a commenté la déclaration de Vladimir Poutine selon laquelle la réussite dans la région « n'aurait pas été possible sans la coopération de la Turquie, de l'Iran. » M. Henninger est d'avis que le président russe a su choisir une bonne ligne politique afin d'impliquer plusieurs pays dans la lutte antiterroriste.

« M. Erdogan a l'air de naviguer entre tous les extrêmes et je pense que M. Poutine le sait et par conséquent M. Poutine adapte sa diplomatie, sa stratégie vis-à-vis de la Turquie, de M. Erdogan, à ce fait, à ces fluctuations et donc il alterne fermeté et en même temps ouverture », a-t-il affirmé.

« A ceux qui reprochent aux Russes d'avoir commis un génocide par le biais de l'aviation à Alep, je répondrais : on va voir ce que vont faire les Américains à Mossoul. Et cette fois c'est pas +on va voir+ mais +on a vu+ ce que l'aviation américaine a fait en Irak par exemple », a poursuivi M. Henninger.

Il souligne d'autre part que l'opinion de la communauté internationale sur le dossier ukrainien est souvent erronée.

« Les postures de l'Europe et des Etats-Unis vis-à-vis de ce conflit (ukrainien, ndlr) me paraissent complètement scandaleuses. », a-t-il indiqué à Sputnik, précisant qu'il parlait en son nom et pas au nom de l'institution dans laquelle il travaille.

« Il y a une grande masse des Occidentaux qui ne savent pas et qui fantasment et puis il y a des dirigeants qui eux ne fantasment pas du tout et qui savent très bien qu'ils disent des mensonges mais il n'y a pas de vraie implication russe en Ukraine. », a-t-il déploré.

Laurent Henninger est d'avis que les Etats-Unis cherchent à relancer une course aux armements que Vladimir Poutine refuse pourtant d'entamer.

« Pour moi il y a une puissance du mal actuellement sur Terre, c'est les Etats-Unis d'Amérique, c'est les Anglo-Saxons, c'est l'hypercapitalisme des Anglo-Saxons (…). Je pense qu'ils essaient de relancer une course aux armements, ne serait-ce que parce qu'au cœur de ce système impérial planétaire il y a un complexe militaro-industriel (…). Là en ce moment ce qu'ils ont en train de faire c'est, effectivement comme ils ont fait sous M. Reagan, de déclencher une course aux armements pour obliger l'adversaire à suivre et à se ruiner. C'est ça ce qu'ils veulent faire et Poutine le sait bien. (…). Il refuse cette course », a conclu l'expert.

