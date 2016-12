La Turquie ratifie l’accord russo-turc sur le gazoduc Turkish Stream

Le gouvernement turc a ratifié l’accord russo-turc portant sur la mise en place du gazoduc Turkish Stream, apprend-on du journal gouvernemental Resmi Gazete

Début décembre, le président Recep Tayyip Eerdogan a signé la loi sur la mise en place du gazoduc, qui avait été auparavant ratifiée par le parlement de son pays.

L’accord en question a été conclu entre la Russie et la Turquie le 10 octobre.

Le gazoduc comprendra deux pipelines passant par le fond de la mer Noire et dotés d'une capacité de 15,75 milliards de mètres cubes de gaz chacun.

Un des tubes assurera les importations de gaz naturel russe en Turquie, tandis que le second devra acheminer du combustible bleu vers les pays européens via le territoire turc.

Selon le premier ministre russe Dmitri Medvedev, ce nouvel itinéraire permettra de garantir les consommateurs européens des risques de perturbation dans les livraisons de gaz.

Les deux tubes du gazoduc seront mis en exploitation avant fin 2019.

