Pourquoi une pétition demandant un «vrai procès» pour Lagarde?

Le jugement rendu par la Haute Cour de Justice de la République contre la directrice du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde dans l'affaire de l'arbitrage Tapis-Adidas continue de secouer les milieux sociaux. Les mécontents qui demandent un « vrai procès » pour Mme Lagarde sont toujours plus nombreux à signer une pétition lancée sur le site Change.org. Elle a déjà recueilli 200 000 signatures.

« Je suis scandalisé par cet espèce de populisme juridique. Ce n'est pas la peine d'en rajouter en faisant du populisme judiciaire, en lynchant une femme publique sans comprendre le détail de ce procès. Il est important de rappeler que la force de notre pays c'est d'être un État de droit, c'est d'avoir des règles de justice, des règles de séparation des pouvoirs à respecter. Cette pétition sur change.org est dans le même esprit de démocratie directe, plébiscitaire, que je trouve extrêmement nuisible à l'État de droit tel qu'on le construit », a indiqué le président du Think tank « Génération libre » Gaspard Koenig dans son commentaire pour Sputnik.

Cependant, l'idée de cette pétition est décortiquée de façon attentive. La vision adoptée par M. Koenig n'est pas unique.

« Cette pétition est sympathique. Elle est à l'honneur du peuple français mais elle n'a aucune chance d'aboutir parce qu'à l'heure qu'il est la compétence pour juger les actes des ministres est toujours celle de la Cour de Justice de la République. Il est absolument impossible alors que Christine Lagarde a été jugée de la renvoyer devant une autre juridiction. Je le regrette parce que je pense que son comportement méritait une analyse de droit pénal classique, mais il arrive un moment où le jury doit donner une réponse juridique en disant : c'est impossible », déclare l'avocat Henri Temple dans son commentaire pour Sputnik.

La complexité extrême et l'opacité du monde politique ainsi que de celui des affaires semblent être un des signes de notre temps face auquel la société civile apparaît parfois bien démunie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».