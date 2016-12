L’aide humanitaire de Docteur Liza est arrivée sur la base de Hmeimim

L’aide humanitaire qu’Elizaveta Glinka, plus connue sous le nom de Docteur Liza, voulait acheminer vers des établissements médicaux d’Alep, est déjà arrivée sur la base aérienne russe de Hmeimim, a déclaré mardi le général Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense.

« Cette activité, dont elle s’occupait avec nous en Syrie, en aidant des civils, des enfants et des établissements médicaux, doit se poursuive. L'aide humanitaire qu’elle comptait livrer avant la fin de l’année à des établissements médicaux d’Alep est déjà arrivée sur la base aérienne de Hmeimim. Elle sera transmise à ses destinataires dans les prochains jours », a déclaré le ministre russe de la Défense lors d’une réunion.

M. Choïgou a ajouté qu’un établissement médical de Moscou serait nommé en hommage à Elizaveta Glinka.

Un avion militaire russe Tupolev Tu-154 qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, s’est abîmé le 25 décembre en mer Noire. L'avion transportait 92 personnes, dont plus de 60 chanteurs et musiciens de l'ensemble de chant et de danse Alexandrov et neuf journalistes de trois chaînes de télévision, ainsi que la directrice du fonds caritatif russe « Aide juste » Elizaveta Glinka, qu'on appelle également Docteur Liza.

