L'armée gouvernementale syrienne intensifie son offensive à Wadi Barada

L'armée syrienne poursuit son offensive dans le quartier de Wadi Barada, dans l'est de Damas, menant des combats acharnés contre les djihadistes, annoncent les médias locaux.

Les militaires de l'armée syrienne continuent leur avancée à Damas, combattant les djihadistes qui poursuivent leurs pilonnages.

Dimanche matin, pendant la Noël catholique, trois mines tirées par les djihadistes ont explosé près d'un hôpital français à Damas, endommageant les bâtiments qui se trouvent à proximité.

Pour le moment, aucune victime n'a été signalée.

Depuis mars 2011, la Syrie est déchirée par un conflit armé qui a fait plus de 300 000 morts.

L'armée syrienne fait face à différents groupes armés.

