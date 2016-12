La Syrie sous le joug des terroristes: une centenaire témoigne

Profondes rides et veines gonflées comme empruntes de sa longue vie… Fatima Muhammed Najar est née à Alep en 1923, mais son esprit est parfaitement lucide : la vieille femme se souvient de sa jeunesse et porte toujours un foulard datant de ses jeunes années.

Dans un entretien avec Sputnik, Fatima se souvient des années passées sous le contrôle des terroristes. Ceux-ci ont enlevé ses enfants. L'un d'entre eux est mort, mais les autres ont été rendus à leur mère. Ce fut aussi une période de famine et de souffrances que Fatima compare à la vie des prisonniers :

« Ils nous ont privé des choses basiques et du nécessaire : l'eau et la nourriture », raconte-t-elle. « Un kilogramme de pain coûtait 1 000 lires (5 dollars US, ndlr) ».

Faute de médicaments, les habitants de la ville étaient également privés d'accès à l'aide médicale.

« On n'avait pas la possibilité d'aller voir un médecin, il n'y avait pas de médicaments sauf les onguents et le collyre », poursuit Fatima, avant de remercier tous ceux qui lui ont accordé une aide humanitaire. « Je croyais que Dieu était mon seul médecin », confie-t-elle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »