Les Tchèques jouent en ligne pour élire leur président

32 011 Tchèques se sont joints à un jeu qui consiste à élire un nouveau président. Le 21 décembre, le mathématicien tchèque Karel Janeček a lancé un jeu en ligne intitulé Prezident 21 (prezident21.cz).

Chaque participant peut donner trois estimations positives et une estimation négative à chacun des candidats présentés à l'élection. Le joueur « tague » ainsi le candidat (ou trois à la fois) qui lui est sympathique et « détague » le candidat le moins convenable, selon lui.

Les participants peuvent en outre proposer leurs propres candidats, toute personne digne, à leur avis, de diriger le pays et qui répond aux critères ad hoc.

L'objectif du jeu est de trouver un candidat à la présidence qui soit approuvé par la majorité des participants.

« Prezident 21 inspire tous ceux qui iront voter en janvier 2018 », lit-on sur le site Prezident21.cz.

Il s'agit d'un jeu interactif qui informe ses participants du déroulement du vote, détecte les publications pertinentes dans la presse et est connecté à Facebook. Chacun peut donc partager les résultats du vote avec ses amis et observer comment ils votent.

On peut modifier son choix durant le vote, explique le site.

C'est Šimon Pánek, directeur de l'organisation humanitaire Člověk v tísni (Homme en détresse), qui est pour l'instant le leader du vote. Il est suivi de Petr Pithart et du journaliste Michal Horáček. Le président en exercice Milos Zeman occupe la dernière position, ayant obtenu plus de 14 000 estimations négatives.

Le jeu se poursuivra jusqu'aux élections présidentielles de 2018.

