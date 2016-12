Obama et Abe: pas d’excuses pour Pearl Harbor et Hiroshima

Une rencontre jugée historique par certains a eu lieu à Hawaï. Les chefs d'État nippon et américain, Shinzo Abe et Barack Obama, ont déposé mercredi une gerbe au pied du mémorial USS Arizona, construit au-dessus de l'épave rouillée du cuirassé éponyme coulé par l'aviation japonaise le 7 décembre 1941. Plus de 2 000 personnes ont été tuées dans cette opération, qui a précipité l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Il s'agit de la première visite officielle d'un chef de gouvernement japonais sur l'ancienne base de la Marine américaine à Hawaï afin de participer à une cérémonie d'hommage aux victimes. Elle a suivi la première visite d'un leader américain à Hiroshima, victime d'un bombardement atomique américain en 1945, qui a eu lieu en mai dernier. Barack Obama avait alors rendu hommage aux victimes de ce bombardement.

Shinzo Abe a exhorté à « ne jamais répéter les horreurs de la guerre », en saluant la mémoire de « tous les hommes et les femmes courageux qui ont perdu la vie dans une guerre qui a commencé à cet endroit même », ainsi que des « innombrables victimes innocentes de cette guerre ». Cependant, pas plus que ne l'avait fait Barack Obama en mai, il n'a présenté d'excuses pour l'opération éclair effectuée le 7 décembre 1941 par quelque 400 avions de chasse japonais.

« Il s'agit d'un geste historique qui en dit long sur la force de la réconciliation, de l'union entre les peuples américain et japonais. Il rappelle que même les blessures les plus profondes peuvent céder la place à l'amitié et à une paix durable », a déclaré Barack Obama.

Cette visite a donc permis à Shinzo Abe de faire ses adieux au président américain sortant et de faire comprendre à la nouvelle administration que le Japon restait un ami fidèle de Washington.

