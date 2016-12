Pour John Kerry, «Israël peut être ou un Etat juif, ou démocratique, mais pas les deux»

Israël peut être ou un Etat juif, ou démocratique, mais pas les deux, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat américain John Kerry exposant la vision de l'administration du président sortant américain Barack Obama sur le Proche-Orient.

Selon lui, "la seule voie possible pour obtenir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens" était d'avoir deux Etats — israélien et palestinien.

La résolution adoptée le 24 décembre dernier par le Conseil de sécurité de l'Onu et appelant Israël à cesser de construire les colonies sur les territoires occupés et à Jérusalem-est, «visait à préserver la solution à deux Etats», indiqué M.Kerry.

Les Etats-Unis n'ont pas opposé leur veto à cette résolution qui a provoqué la colère d'Israël.

Détails à suivre

