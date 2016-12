L’armée irakienne reprend l’offensive contre Daech à Mossoul

Les forces irakiennes ont repris ce jeudi leur offensive contre les terroristes de Daech dans certains quartiers du sud-est de Mossoul, annonce l'agence Reuters citant une source au sein du ministère de l'Intérieur.

« Nos troupes sont en train d'avancer. Dans les premières cinq ou dix minutes ils ont pris 500 mètres. Ils commencent à l'instant à tirer », a déclaré un officier de la division de réponse rapide, une unité d'élite du ministère de l'Intérieur.

© AFP 2016 AHMAD AL-RUBAYE La libération de Mossoul avec un coût humain minime nécessitera du temps

La bataille de Mossoul, qui mobilise quelque 100 000 soldats irakiens, combattants kurdes et membres de milices chiites pour reconquérir la grande ville du nord aux mains de l'EI depuis juin 2014, a été déclenchée le 17 octobre.

Les unités d'élite ont repris un quart de la ville mais leur avance a été lente et difficile. Une « refonte opérationnelle » a été mise en place au début du mois, ce qui a marqué la première pause importante de la campagne de Mossoul.

Le premier ministre irakien, Haïdar al Abadi, a récemment assuré qu'il faudrait trois mois pour venir à bout de Daech.

