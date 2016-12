L’opposition syrienne rejoindra le cessez-le-feu à minuit

L'opposition syrienne a confirmé qu'elle rejoindrait le cessez-le-feu le 30 décembre à minuit, ont annoncé les médias citant un représentant de l'opposition.

Selon l'opposition, le cessez-le-feu ne sera pas appliqué dans les régions contrôlées par le groupe terroriste État islamique (Daech).

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a antérieurement déclaré, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, que le cessez-le-feu entrerait en vigueur en Syrie le 30 décembre.

Le président russe a annoncé jeudi la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie. Le premier, entre le gouvernement et l'opposition syrienne, introduit un cessez-le-feu sur le territoire syrien. Le deuxième prévoit une série de mesures destinées à contrôler le respect du cessez-le-feu. Et le troisième annonce la volonté des parties d'entamer des négociations de paix concernant le règlement de la crise syrienne.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Paris et Londres veulent de nouvelles sanctions contre la Syrie, Moscou proteste

Le président Vladimir Poutine a en outre annoncé une « réduction » de la présence militaire russe en Syrie, où ses avions mènent des frappes aériennes contre les terroristes depuis septembre 2015. Toutefois, Moscou entend « poursuivre la lutte contre le terrorisme international », d'après lui.

La Russie et la Turquie se porteront garantes du cessez-le-feu, a ajouté le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Selon le ministre, les sept groupes de l'opposition, qui ont signé l'accord avec le gouvernement comptent au total 60 000 combattants.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »