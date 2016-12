Les sanctions US contre Moscou, une «agonie de cadavres politiques»

Les mesures américaines visant les diplomates russes sont un signe « d'agonie de cadavres politiques », a déclaré jeudi Konstantin Kossatchev, président du comité international du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

« L'administration sortante des États-Unis n'a pas de raisons (…) pour prendre des mesures si destructrices et saper les relations bilatérales avec la Russie (…). Ce n'est pas une agonie de canards boiteux, mais de cadavres politiques », a indiqué le sénateur.

Les États-Unis ont décidé jeudi d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco. Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays. Les autorités américaines envisagent en outre de fermer vendredi les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement, d'après l'agence Reuters qui cite un responsable de l'administration américaine.

Le président américain Barack Obama a signé jeudi un décret adoptant de nouvelles sanctions contre la Russie, que l'administration américaine explique par des « actions qui visent à saper la démocratie aux États-Unis ».

Les sanctions frappent six personnes et cinq entités russes dont le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie et la Direction générale du renseignement (GRU) et plusieurs sociétés qui « soutiendraient des cyberopérations du GRU ».

Plusieurs des 17 services de renseignement américains avaient antérieurement affirmé que des hackers russes avaient attaqué les sites d'organisations politiques américaines pendant la campagne présidentielle aux États-Unis pour aider le milliardaire Donald Trump à remporter l'élection. Le directeur du FBI James Comey n'a pas soutenu ces accusations.

