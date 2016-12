Trump pourrait annuler les sanctions antirusses d’Obama

Le président américain élu Donald Trump pourrait réviser les décisions adoptées par son prédécesseur Barack Obama et annuler les nouvelles sanctions antirusses, a déclaré un fonctionnaire de haut rang à l'administration US cité par Reuters.

Cependant, une telle démarche serait toutefois selon lui « inopportune ».

Les États-Unis ont infligé jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie. 35 diplomates russes, qualifiés par Barack Obama d' « agents de renseignement », et leurs familles ont reçu l'ordre de quitter le pays sous 72 heures.

« Il n'y a aucune raison de croire que la Russie cessera de s'ingérer dans les élections américaines et étrangères », ont annoncé les responsables de l'administration Obama lors d'une conférence téléphonique après que le président a annoncé des sanctions contre Moscou.

Dans le cadre de l'hystérie antirusse qui fait rage aux États-Unis, les services secrets américains (FBI et NSA) ont publié un rapport accusant les autorités russes d'implication dans des cyberattaques contre les États-Unis. Selon le rapport, les attaques contre différents serveurs américain survenues lors de la campagne électorale aux États-Unis s'inscrivaient dans une campagne plus large que Moscou menait depuis dix ans en vue de porter préjudice au gouvernement et aux citoyens américains.

