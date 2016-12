Poutine compte sur un rapprochement ultérieur entre Moscou et Paris

Le président russe Vladimir Poutine espère que Moscou et Paris continueront à régler ensemble les problèmes européens et internationaux en 2016, lit-on dans un message de félicitation que M. Poutine a envoyé vendredi à son homologue français François Hollande à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An.

« Le chef de l'État russe a rappelé que l'année 2016 a été marquée par des facteurs négatifs comme la crise migratoire sans précédent et la montée du terrorisme. Il a espéré que la Russie et la France augmenteraient le potentiel de leur coopération bilatérale et poursuivraient leurs efforts constructifs en vue de régler les problèmes européens et mondiaux actuels », a indiqué le service de presse du Kremlin.

Le président Poutine a également envoyé des messages de félicitations à François Fillon, candidat de la droite et du centre à la présidence française et ancien premier ministre, et à Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui a perdu la primaire de la droite et du centre face à M. Fillon.

M. Poutine a également souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à d'autres hommes politiques étrangers dont l'ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi, les anciens chanceliers fédéraux allemands Helmut Kohl et Gerhard Schröder, l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier, les ex-présidents américains George Bush et George Bush fils et l'ex-présidente finlandaise Tarja Halonen.

