Pas d’expulsion de diplomates US de Russie: Poutine a le don de surprendre, selon CNN

On s'attendait à ce qu'après la décision du président américain sortant Barack Obama d'expulser 35 diplomates russes des États-Unis, le Kremlin agisse selon le principe de « œil pour œil, dent pour dent », mais il n'en est rien, le président Poutine n'entend pas le faire, s'est étonnée la journaliste de CNN, Jill Dougherty.

© Sputnik. Evgenia Novozhenina Poutine invite les enfants de diplomates US en Russie à la fête de Noël du Kremlin

« C'est bel et bien incroyable. Autrement dit, Vladimir Poutine aurait déclaré que Moscou ne reconnaît pas Barack Obama en tant que président. Formellement, il reconnaît évidemment M. Obama comme tel, mais, dans les faits, il veut dire ce qui suit : nous ne faisons qu'attendre que le nouveau président occupe son poste et ne faisons par conséquent aucun cas des faits et gestes de M. Obama », a estimé Mme Dougherty, par le passé chef du bureau de CNN à Moscou.

Et d'ajouter que le chef de l'État russe ignorait le défi américain au lieu de le relever, comme on s'y attendait.

« Le rejet du défi américain est un affront pour Barack Obama. D'autre part, le président élu Donald Trump se trouve lui aussi dans une situation délicate, tout le monde s'attendant qu'à son entrée en fonction, il essaie de surmonter la crise dans les relations russo-américaines. Qu'il s'adresse à Vladimir Poutine pour l'inviter à oublier cet incident et à tourner les regards vers l'avenir », a relevé la journaliste.

Selon cette dernière, la démarche de Vladimir Poutine est incroyable, véritablement imprévisible, et s'inscrit bien dans le style du président russe.

« Les démarches imprévisibles lui réussissent à merveille », a conclu Mme Dougherty.

Le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne pas expulser de diplomates américains suite à l'expulsion de 35 diplomates russes des États-Unis.

© AFP 2016 Josh Edelson Un centre de loisirs prisé des diplomates russes visé par les sanctions US

« Nous nous réservons le droit de réagir, mais nous ne nous abaisserons pas à la "diplomatie de cuisine" irresponsable et tiendrons compte de la politique de l'administration de Donald Trump », a-t-il notamment déclaré.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »