La femme de l’ambassadeur grec au Brésil passe aux aveux

Après que le policier Sergio Gomes Moreira a avoué avoir assassiné l'ambassadeur de Grèce au Brésil, Kyriakos Amiridis, c'est au tour de l'épouse de la victime de passer aux aveux. Françoise de Souza Oliveira, d'origine brésilienne, a avoué avoir organisé le meurtre de son mari, a annoncé l'agence Reuters.

L'épouse de l'ambassadeur âgée de 40 ans, son amant de 29 ans Sergio Gomes Moreira, ainsi que le cousin du policier, Eduardo Moreira de Melo, 24 ans, ont été placés en garde à vue pour le meurtre de l'ambassadeur.

© Sputnik. Alexey Kudenko Ambassadeur disparu au Brésil: la police aurait retrouvé le cadavre

Selon l'agence Reuters, le cousin de Moreira a aidé à couvrir ses complices et à déplacer le corps de la victime pour une somme de 80 000 réais (25 000 dollars).

Selon l'enquête, Françoise de Souza Oliveira et ses complices avaient planifié l'assassinat à l'avance.

La voiture de l'ambassadeur tué:

Cette rocambolesque affaire a éclaté au grand jour quand l'épouse de l'ambassadeur a signalé la disparition de celui-ci mercredi, alors que le couple passait quelques jours de vacances dans sa résidence secondaire de Nova Iguaçu, dans le quartier de Fluminense, au nord de Rio de Janeiro, avec sa fille de dix ans.

Elle avait indiqué à la police n'avoir pu entrer en contact avec son mari âgé de 59 ans depuis son départ lundi, seul à bord du véhicule loué par le couple pour leurs vacances.

Le policier Sérgio Gomes Moreira Filho a avoué vendredi avoir assassiné le diplomate, a annoncé le site Veja.

Kyriakos Amiridis exerçait ses fonctions depuis janvier dernier. Il avait été consul général de Grèce à Rio de 2001 à 2004.

