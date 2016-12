Un chef cuisinier russe expulsé des USA aux côtés des diplomates

Sur ordre de Washington, un chef cuisinier du consulat général de Russie à San Francisco et grand spécialiste dans son domaine figure sur la liste des diplomates russes expulsés des États-Unis sur des accusations d'espionnage.

En provenance de la ville historique d'Iaroslavl, c'est un cuisinier professionnel dont la maîtrise a été appréciée par des centaines de nos invités pendant trois ans, a écrit le consulat général sur sa page Facebook. Il partira en Russie avec sa femme et son fils de deux ans.

« Pourquoi tout cela est-il arrivé? Ils (diplomates russes) étaient qualifiés d'"agents du renseignement". Bizarre et ridicule », ont déclaré les diplomates.

Les membres du consulat ont fermement condamné la démarche hostile et totalement injustifiée prise par l'administration américaine sortante.

« Nous ne pourrons plus vous offrir de plats de cuisine russe authentique, mais nous continuerons — bien qu'en nombre limité — à faire de notre mieux pour fournir des services aux citoyens russes et américains, et resterons des amis du peuple américain en travaillant pour rapprocher nos nations. Et nous resterons humains », conclut le message.

Tandis que l'administration du président Barack Obama adopte de nouvelles mesures visant la Russie, le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi sa décision de ne pas expulser de diplomates américains en réponse au coup de Washington.

Washington a annoncé le 29 décembre 2016 sa décision d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco. Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays. Les autorités américaines ferment en outre les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement.

