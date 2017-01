Syrie: deux morts dans un attentat-suicide à Tartous

Deux kamikazes ont fait exploser presque simultanément des ceintures d'explosifs dans la ville syrienne de Tartous, tuant au moins deux agents de sécurité, a rapporté la chaîne Sky News Arabia dans la nuit de samedi à dimanche.

​Les kamikazes ont actionné leurs charges près du bureau du Parti de la résurrection arabe et socialiste (Baas, parti de Bachar el-Assad, ndlr), a ajouté la télévision en précisant que l'on dénombre plusieurs blessés, dont des civils.

Tartous n'avait pas été visée par les terroristes depuis plusieurs mois, et a dans une large mesure échappé aux combats qui ensanglantent le pays depuis 2011.

L'attaque s'est produite malgré l'accord de cessez-le-feu entre l'armée gouvernementale syrienne et l'opposition conclu le 29 décembre sous l'égide de la Russie et de la Turquie.

L'armée syrienne et les groupes armés ont accepté d'honorer le régime de cessez-le-feu à partir du 30 décembre à minuit heure locale. D'après le ministère russe de la Défense, sept groupes armés qui représentent plus de 60 000 djihadistes ont rejoint la trêve. Sont compris: Feylak al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Suvar agi-Sham, Jaysh al-Mujahidin, Jaysh Idlib et Jabhat Ash-Shamiyah. Le document ne concerne pas les groupes terroristes Daech et Front al-Nosra.

