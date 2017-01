Daech prépare des attaques chimiques à Londres

© AFP 2016 George Ourfalian Daech a recours à l'arme chimique contre l'opposition syrienne

Les terroristes du groupe État islamique (EI ou Daech) préparent des attentats terroristes à l'arme chimique au Royaume-Uni, a déclaré Ben Wallace, ministre britannique de la Sécurité civile, cité par les médias britanniques.

Selon le ministre, les terroristes de Daech chercheraient à provoquer un nombre élevé de victimes.

« Ils ne respectent aucune valeur morale qui les empêche d'utiliser des armes chimiques envers les civils. S'ils procèdent à de telles attaques, le nombre des victimes sera effrayant », a déclaré le ministre.

Le ministre a précisé qu'il s'agit de plans réels des terroristes et non de suppositions abstraites des autorités, sans néanmoins fournir des détails.

Il a également mis en garde contre les « ennemis internes », la Russie et les cyberterroristes, accusés sans fournir de preuve d'avoir voulu placer des « traîtres » au gouvernement et dans les forces armées notamment.Daech a déjà eu recours à des armes chimiques par le passé. Ainsi, le 27 janvier, l'état-major général de l'armée turque a déclaré que les

djihadistes de Daech avaient tiré des roquettes contenant des gaz de combat sur les positions de l'armée syrienne libre (ASL) dans le nord de la Syrie. Néanmoins, la nature de gaz n'a pas alors été précisée par l'armée turque.

