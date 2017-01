Le Nouvel An sur la base aérienne de Hmeimim

La base aérienne de Hmeimim en Syrie a fêté le Nouvel An. Les militaires ont pu voir en vidéo les discours du président russe Vladimir Poutine et du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko L’aide humanitaire de Docteur Liza est arrivée sur la base de Hmeimim

Le sapin livré par un avion des forces aérospatiales russes a été illuminé. Les militaires ont pu apprécier un concert organisé par l'orchestre et le collectif artistique de la base aérienne.

« Nous voulons tout particulièrement remercier les dirigeants du pays, le ministère de la Défense, pour l'attention prêtée à notre égard. Nous assurons que les tâches qui nous ont été octroyées seront accomplies avec honneur », a déclaré le commandant adjoint des forces russes en Syrie le major-général Vladimir Zharov cité par l'agence RIA Novosti.

Les militaires de la base aérienne ont également reçu des cadeaux pour le Nouvel An : des bonbons au chocolat et des cartes postales avec des lettres d'enfants russes. Comme l'a précisé M. Zharov, les militaires ont senti que le pays tout entier les regardait et appréciait leur travail, de plus ils ont été très heureux de recevoir ces cadeaux.

