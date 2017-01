Le chasseur américain F-35 sera-t-il modernisé?

Vers le milieu des années 2020, l'armée de l'air américaine compte préparer son chasseur multirôle de 5e génération F-35 pour le rendre adapté au niveau des systèmes antiaériens russe et chinois, indique le journal Scout Warrior. Ainsi, les États-Unis continuent de miser sur cet appareil.

Selon l'ex-directeur du département de l'intégration du F-35 de l'armée de l'air américaine, le major-général Jeffrey Harrigian, l'appareil devrait être adapté aux systèmes antiaériens actuels, notamment ceux élaborés par la Russie. Les responsables américains ciblent tout particulièrement les systèmes russes et chinois.

« Ils possèdent des systèmes numériques de missiles de type sol-air qui sont très développés du point de vue de la maniabilité et sont capables de changer de fréquences. Faire des répliques de ces missiles, ce n'est pas si simple », a indiqué M. Harrigian au Scout Warrior.

Actuellement, le chasseur F-35 est testé en vol, ainsi que par un programme de simulation des conditions réelles de combat. Depuis le lancement du programme Joint Strike Fighter qui est chargé de moderniser l'aviation de bombardements et de combat, les militaires américains considèrent le système antiaérien russe S-300 comme un des principaux rivaux, souligne le journal.

Les constructeurs du F-35 estiment que ce chasseur est capable de s'adapter aux conditions futures avec une « architecture ouverte ». Ils attendent que le logiciel et l'avionique à bord du F-35 puissent être mises à niveau en fonction de l'apparition de nouvelles technologies.

