Trump verra si les sanctions antirusses sont proportionnelles

Le futur porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer considère que les nouvelles sanctions antirusses décrétées par Washington suite à la soi-disant implication de la Russie dans des cyberattaques ne sont pas une mesure proportionnelle.

« Je pense que nous devons répondre à la question : "Pourquoi une telle envergure ?". 35 personnes sont expulsées, deux sites sont fermés, est-ce une réponse proportionnelle ? », s'est-il interrogé dans une interview à la chaîne ABC News.

Et de rappeler que lorsqu'en 2015 des hackers chinois auraient eu accès aux systèmes de l'Office of Personnel Management (OPM), qui gère les effectifs du gouvernement US « rien de tel ne s'était produit ».

« La Chine a alors fait quelque chose de flagrant, mais la Maison-Blanche n'a entrepris aucune mesure publique et même aucune déclaration (officielle, ndlr) n'a suivi. Tout ce qu'ils ont fait c'est d'envoyer des lettres à des membres du gouvernement. Aucune mesure n'a alors été entreprise contre la Chine », a fait remarquer M. Spicer.

« La question est de savoir s'il s'agit d'un châtiment politique ou d'une réponse diplomatique », a-t-il indiqué.

Sean Spicer a en outre pointé que le président élu américain voulait que les renseignements US lui livrent des informations sur les attaques informatiques et ce peur évaluer la pertinence des sanctions adoptées.

« Le président élu doit rencontrer la semaine prochaine les représentants des renseignements et recevoir toutes les informations sur ce qu'ils savent et d'où ils l'ont appris », a-t-il expliqué.

L'administration sortante américaine a adopté jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie, accusant les services secrets russes et plusieurs individus d'ingérence dans la présidentielle américaine par le biais d'attaques informatiques.

Le Kremlin a considéré ces mesures comme « un acte d'agression de la part de personnes qui doivent quitter leurs postes dans trois semaines », en allusion à l'administration Obama. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a promis que Moscou prendrait des mesures en réponse aux actions américaines.

Le ministère russe des Affaires étrangères a proposé au président Poutine d'expulser 31 employés de l'ambassade des États-Unis à Moscou et quatre employés du consulat américain à Saint-Pétersbourg, une initiative déclinée par le chef d'État. Refusant de répondre « œil pour œil, dent pour dent », M. Poutine a même invité les enfants des diplomates américains à participer aux festivités de fin d'année organisées au Kremlin.

Pour rapatrier les membres de la mission diplomatique russe, un avion spécial appartenant à la Gestion des affaires du président a été envoyé aux États-Unis.

