Américains: les erreurs d’Obama, c’est à Trump de les corriger!

Le président sortant américain Barack Obama a commis des erreurs qui devront être corrigées par la nouvelle administration, celle de Donald Trump, estiment des Américains contactés par la chaîne RT. Mécontents de M. Obama, ils prônent de nouvelles mesures en matière de politique intérieure et extérieure pour leur pays.

Le militaire texan Roland Manny désapprouve la politique internationale de M. Obama qui, vers la fin de son mandat, a adopté de nouvelles sanctions antirusses et a ordonné l'expulsion de 35 diplomates russes.

L'interlocuteur de la chaîne RT considère la décision de M. Obama, d'imposer des sanctions contre la Russie, comme insensée. Selon lui, c'est une démarche qui nuit aux relations entre les deux pays. Le militaire espère que M. Trump va annuler les sanctions antirusses.

Le Texan espère également que le nouveau président va tenir ses promesses électorales, en particulier, qu'il résolve les problèmes sur le marché du travail et limite l'arrivée de migrants clandestins du Mexique.

L'employé social de l'Alabama Ryan Hues propose à M. Trump d'agir dans l'intérêt des Américains et de s'occuper de problèmes intérieurs du pays. Alors que M. Obama est inquiété par la Syrie et l'Irak, la police américaine recourt à la violence contre la population, indique l'Américain dans son commentaire pour RT.

L'employé social n'attend pas de brusques changements dans la politique de Washington après l'investiture de M. Trump, le 20 janvier prochain. Selon lui, la correction des erreurs de l'administration de M. Obama prendra du temps.

